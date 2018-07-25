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В Адыгее прогнозируют жару до +40 градусов

Происшествия

Спасатели напоминают о правилах пожарной безопасности и просят жителей запастись водой

В Адыгее прогнозируют жару до +40 градусов
Флорина Штеттхаймер. Жара (фрагмент). 1919

Майкоп, 25 июля 2018, 12:23 — REGNUM  Жара до +39 градусов прогнозируется на территории Республики Адыгея сегодня, 25 июля. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС, сильная жара ожидается во второй половине дня.

В связи с этим спасатели просят жителей особенно внимательно соблюдать правила пожарной безопасности, а также призывают запастись водой.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля на территории Адыгеи из-за экстремальной засухи власти ввели режим чрезвычайной ситуации, который был снят 23 июля.

Читайте ранее в этом сюжете: В Адыгее из-за засухи введен режим ЧС

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Жара, засуха
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