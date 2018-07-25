В МЧС Дагестана бьют тревогу — число утонувших составило 12 человек

Махачкала, , 12:14 — REGNUM В Дагестане с начала купального сезона утонуло 12 человек. Республиканское управление МЧС в связи с участившимися трагедиями на воде обратилось к жителям и гостям республики с призывом быть бдительными и не нарушать правила безопасности при купании.

Проанализировав ситуацию на водных объектах республики, спасатели выявили основные причины гибели людей. Ими являются купание в штормовую погоду, отдых на воде в местах, не приспособленных для этого, там, где нет специальных спасательных подразделений и контроля за ситуацией, говорится в сообщении пресс-службе МЧС по региону. Зачастую отдыхающие заходят в море и другие водоемы в состоянии алкогольного опьянения. Часто отпускают купаться несовершеннолетних одних, без взрослых.

Так, рейды по побережью в городе Махачкале выявили, что, несмотря на плохую погоду, шторм, грязную воду, на пляжах полно отдыхающих. В связи с этим спасатели предупреждают, что, для того чтоб избежать трагедии, люди должны сами позаботиться о соблюдении своей безопасности.

Читайте также: В Дагестане число утонувших на Каспии возросло до пяти

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане за прошедшие сутки, 24 июля, произошло сразу несколько происшествий на воде. В районе Дербента погибли четверо человек — мужчина и трое детей в возрасте от семи до 14 лет. В полутора километрах от этого места утонул мужчина, приехавший из Северной Осетии.

В пригороде Махачкалы утонул мужчина и ребенок. Отдыхая на базе отдыха «Дельфин», житель Бабаюртовского района увидел в море детей, которых накрыло волной. Он бросился их спасать. Одного спасти удалось, но сам спаситель и второй ребенок погибли, пишет РИА «Дагестан».

Читайте также: В Дагестане найдено тело одного из четверых человек, утонувших на Каспии