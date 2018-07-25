На автотрассе Чита-Хабаровск из-за схода селя перекрыто движение

Чита, , 12:12 — REGNUM После схода селя на 17-м километре федеральной трассы Чита-Хабаровск перекрыто движение, передает 25 июля издание Заб.Ру со ссылкой на начальника отдела дорожного хозяйства министерства территориального развития Забайкальского края Сергея Кривощекова.

«Движение со стороны Хабаровска возможно осуществлять до поста ДПС на 28-м километре автомобильной дороги Чита — Хабаровск», — пояснил он.

В настоящее время на аварийном участке ведутся восстановительные работы. Водителям рекомендовано воспользоваться объездным маршрутом через подъезд к поселку Песчанка, а также по автомобильной дороге Обход города Читы.

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