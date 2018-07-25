Наводнение в Забайкалье: селевой поток сошёл на федеральную трассу

Чита, , 12:01 — REGNUM Ливневые дожди не только повлияли на повышение уровня воды в реках Забайкальского края, но и привели к ЧП на федеральной трассе «Амур»: сегодня там сошёл селевой поток, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю, инцидент произошёл сегодня днём, 25 июля, на 17-м километре федеральной автодороги Р-297 в Читинском районе.

Вот как описывает произошедшее очевидец, слова которого цитирует ИА «Чита.ру»:

"Оползень сошёл с горы, перекинулся через трассу и ушёл вниз. Ручей продолжает течь, деревья, которые упали, сползают дальше. Грязевой поток перекрыл дорогу полностью».

Известно, что в данный момент движение по федеральной трассе перекрыто, объезд организован через Читу. На месте работает оперативная группа Центра управления кризисными ситуациями, последствия схода селевого потока устраняет УПРДОР «Забайкалье».

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Забайкальском крае началось в ночь на 8 июля после месяца проливных дождей. С 21 июля в регион вновь пришёл циклон с обильными осадками, и реки вновь готовы выйти из берегов.

Большая вода уже затопила более 800 домов в 60 населённых пунктах. Пострадавшими числятся более шести тысяч человек. В регионе действует режим ЧС, ущерб от наводнения превышает один миллиард рублей.

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