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СМИ сообщили о гибели летчика Су-22, сбитого в Сирии

Происшествия

Судьба второго пилота остается неизвестной

Дамаск, 25 июля 2018, 11:57 — REGNUM  Один из пилотов истребителя-бомбардировщика Су-22, сбитого в Сирии у Голанских высот, погиб, сообщает агентство Al-Masdar со ссылкой на военный источник.

Из сообщения следует, что погибший идентифицирован как полковник Умран Маре из Тартуса. Пилотируемый им самолет был сбит израильскими военными в приграничных районах на юго-западе Сирии. Судьба второго пилота остается неизвестной.

Отмечается, что Су-22 выполнял бомбардировку позиций «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По версии израильских военных, пилот допустил нарушение границы воздушного пространства в районе бассейна реки Ярмук.

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