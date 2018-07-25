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ИГИЛ* взяло ответственность за теракт в Пакистане

Происшествия

ИГИЛ* – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Исламабад, 25 июля 2018, 11:53 — REGNUM  Ответственность за террористический акт, совершенный недалеко от избирательного участка в пакистанском городе Кветта, взяло «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 25 июля Al Arabia.

В результате нападения смертника погибли по меньшей мере 28 человек, порядка 40 человек получили ранения. Если бы сотрудники правопорядка не остановили преступников, жертв могло бы быть значительно больше.

Напомним, в настоящее время в Пакистане проходят всеобщие выборы, террористы пытаются их сорвать, так как не признают их прозрачность. В столице провинции Белуджистан, городе Кветта их деятельность наиболее активна.

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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