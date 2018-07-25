В Новосибирской области найден пропавший самолет

Новосибирск, , 11:50 — REGNUM Легкомоторный самолет, связь с которым была утеряна 25 июля, обнаружен в Новосибирской области. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.

«Завершились поисковые работы…, — говорится в сообщении ведомства. — Самолет найден в лесном массиве Заельцовского района».

О судьбе членов экипажа пока не сообщается.

Ранее ИА REGNUM в Главном управлении МЧС РФ по Новосибирской области сообщили, что в Новосибирской области начаты поиски легкомоторного самолета «Cirrus», который утром 25 июля вылетел с аэропорта «Северный» в городе Новосибирск, но в конечный пункт назначения в установленное время не прибыл.

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