Рабочий погиб под завалом в колодце в Ленобласти

Тосно, Ленинградская область, , 11:42 — REGNUM Мужчина погиб во время ремонта колодца ливневой канализации в Тосненском районе Ленинградской области: его завалило глиной. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили 25 июля в следственном управлении СКР по Ленобласти, трагедия произошла еще 11 июля, однако процессуальное решение принято только сейчас.

В тот день монтажник ООО «СтройИнСервис» работал на территории нефтебазы «Гладкое» на дне вырытого котлована.

«В результате допущенного нарушения правил безопасности при ведении работ произошел обвал глинистого грунта на работника, что повлекло его гибель на месте происшествия», — пояснили в СУ СКР по Ленобласти.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Выясняются все обстоятельства случившегося, назначены необходимые экспертизы, изъята документация, представляющая интерес для следствия.

Добавим, что это уже вторая трагедия в Ленобласти, связанная с гибелью людей в колодце.

Как сообщали СМИ, 21 июля в деревне Агалатово Всеволожского района Ленобласти рабочий из Узбекистана, нанятый местным жителем для замазывания швов в колодце, почувствовал себя плохо и упал на 25-метровую глубину. Причиной стал газ, выделившийся из грунта. От него едва не задохнулся один из очевидцев, попытавшийся помочь рабочему.