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Хуситы ударили по кораблю Саудовской Аравии у западного побережья Йемена

Происшествия

Информации о характере повреждений и количестве жертв на данный момент нет

Сана, 25 июля 2018, 11:39 — REGNUM  Шиитское повстанческое движение хуситов заявило о нанесении удара по кораблю Саудовской Аравии, находившемуся у западного побережья Йемена, сообщает 25 июля со ссылкой на телеканал повстанцев британское агентство Reuters.

«Военно-морские силы нанесли удар по кораблю из порта Даммам Саудовской Аравии», — указал телеканал Al Masirah TV на своей странице в Twitter.

На данный момент информации о характере повреждений или количестве жертв нет. Коалиция во главе с Эр-Риядом по борьбе с хуситами также не прокомментировала произошедшее.

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