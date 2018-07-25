Хуситы ударили по кораблю Саудовской Аравии у западного побережья Йемена

Сана, , 11:39 — REGNUM Шиитское повстанческое движение хуситов заявило о нанесении удара по кораблю Саудовской Аравии, находившемуся у западного побережья Йемена, сообщает 25 июля со ссылкой на телеканал повстанцев британское агентство Reuters.

«Военно-морские силы нанесли удар по кораблю из порта Даммам Саудовской Аравии», — указал телеканал Al Masirah TV на своей странице в Twitter.

На данный момент информации о характере повреждений или количестве жертв нет. Коалиция во главе с Эр-Риядом по борьбе с хуситами также не прокомментировала произошедшее.