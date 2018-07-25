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Голодовкой дольщиков под Уфой заинтересовалась прокуратура

Происшествия

В ЖК «Новобулгаковский» должны появиться 33 многоквартирных дома

Уфа, 25 июля 2018, 11:34 — REGNUM  Прокуратура Башкирии взяла на контроль ситуацию в Уфимском районе, где объявили голодовку дольщики жилого комплекса «Новобулгаковский». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

На место проведения голодовки выехал прокурор Уфимского района Пётр Тепляков. Организована проверка, по итогам которой могут быть приняты меры прокурорского реагирования.

Дольщиков не устраивают темпы строительства жилья. В ЖК «Новобулгаковский» должны появиться 33 многоквартирных дома, в 2017 году три дома были введены в эксплуатацию.

Ранее меры административного характера к застройщику уже применялись. Прокуратура также взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбуждённого по статье 159 УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий штрафы за нарушения законодательства о долевом строительстве.

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Проблемы долевого строительства жилья
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