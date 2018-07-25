Восемь поездов сбились с графика на Павелецком направлении

Москва, , 11:25 — REGNUM На Павелецком направлении Московской железной дороги на станции Узуново встал грузовой состав. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МЖД 25 июля, незапланированная остановка привела к задержке пассажирских поездов.

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Так, с увеличенным интервалом следуют пять поездов до Москвы — из Саратова, Воронежа, Волгограда, Балаково и Камышина. Также из графика выбился пассажирский поезд «Санкт-Петербург — Воронеж» и два пригородных поезда, курсирующие между Москвой и станцией Узуново.

«Отклонение от графика составляет от 30 минут до 2,5 часов. Диспетчеры пропускают пассажирские поезда в приоритетном графике, чтобы максимально возможно сократить опоздание», — говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

Пассажирские составы № 10 «Саратов — Москва» и № 26 «Воронеж — Москва» дополнительно остановятся на станции Домодедово, чтобы высадить пассажиров, которым необходимо в аэропорт.

Как сообщало ИА REGNUM, месяц назад, 25 июня, сбой в движении поездов произошёл на Рижском направлении Московской железной дороги. На перегоне Павшино — Нахабино незапланировано остановилась электричка сообщением «Новоиерусалимская — Москва». Движение поездов в сторону Москвы было затруднено.

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