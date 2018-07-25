Участники избиения заключенного в Ярославле признают факт издевательств

Ярославль, , 11:14 — REGNUM Максим Яблоков, сотрудник исправительной колонии № 1 в Ярославле, где был избит заключенный, написал явку с повинной. Об этом сообщает ТАСС. 24 июля в Заволжском суде Ярославля начался суд по избранию меры пресечения первым задержанным в рамках расследования резонансного дела.

Следствие настаивает на аресте задержанных. При этом они не отрицают факта издевательств над заключенным. Адвокат еще одного сотрудника колонии Сергея Ефремова, как сообщает «76.ru», заявил о готовности сотрудничать со следствием и содействовать раскрытию как этого, так и других преступлений.

Никто из задержанных не отрицает факты избиения заключенного Евгения Макарова.

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