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Двое террористов-смертников ликвидированы в Сирии

Происшествия

«Компетентные органы предотвратили две атаки смертников»

Эс-Сувейда, Сирия, 25 июля 2018, 11:12 — REGNUM  На юге Сирии ликвидированы двое террористов-смертников. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на свои источники.

Инциденты произошли в среду, 25 июля, в городе Эс-Сувейда.

«Компетентные органы предотвратили две атаки смертников, ликвидировав их до того, как они привели в действие взрывное устройство», — передает вещатель.

Ранее ряд СМИ сообщил, что террорист-смертник, атаковавший 25 июля городской рынок Эс-Сувейды на юге Сирии, унес с собой жизни 30 человек.

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