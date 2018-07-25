Двое террористов-смертников ликвидированы в Сирии

Эс-Сувейда, Сирия, 25 июля 2018, 11:12 — REGNUM На юге Сирии ликвидированы двое террористов-смертников. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на свои источники.
Инциденты произошли в среду, 25 июля, в городе Эс-Сувейда.
«Компетентные органы предотвратили две атаки смертников, ликвидировав их до того, как они привели в действие взрывное устройство», — передает вещатель.
Ранее ряд СМИ сообщил, что террорист-смертник, атаковавший 25 июля городской рынок Эс-Сувейды на юге Сирии, унес с собой жизни 30 человек.
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