В Воронежской области выросло число убийств

Воронеж, , 11:08 — REGNUM 57 убийств зарегистрировано на территории Воронежской области за первые шесть месяцев 2018 года. По сравнению с первым полугодием 2017 года число таких преступлений выросло — на 9,65. Такие данные 25 июля опубликовала прокуратура Воронежской области. Вырос и уровень раскрываемости — с 97,9 в первом полугодии 2017 года до 99,3%.

Рост числа убийств произошел за счет районов области — если в 2017 году число таких преступлений составляло 30, то за шесть месяцев 2018-го уже 42.

В Воронеже напротив, количество убийств сократилось за год с 22 до 15 случаев: например, в Железнодорожном районе за полгода произошло одно убийство (шесть — в 2017-м), в Коминтерновском — три. В Ленинском не зарегистрировано ни одного такого преступления (в прошлом году — три). Не было выявлено преступлений, предусмотренных статьей 105 УК РФ, и в целом ряде районов области: в Бобровском, Бутурлиновском, Воробьёвском, Лискинском, Нижнедевицком, Новохопёрском, Павловском, Петропавловском, Терновском и Эртильском районах.

Кроме того, на 56,2%, с 37 до 15, снизилось в регионе и число преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Раскрываемость таких преступлений при этом снизилась — 95,8% против 100% в первом полугодии 2017 года.

Отметим, что, судя по сообщениям Следственного управления СКР по региону, только с начала недели задержаны подозреваемые в совершении трех убийств. Преступления совершались в Верхнемамонском, Терновском и Семилукском районах области. Во всех трех случаях преступления были совершены на бытовой почве, в состоянии алкогольного опьянения.