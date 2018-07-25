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Украинские войска разрушили один дом в Коминтерново

Происшествия

Всего под обстрел попали пять населенных пунктов ДНР

Донецк, 25 июля 2018, 10:56 — REGNUM  Донецкую Народную Республику (ДНР) за сутки 24 июля из минометов и другого оружия ВСУ обстреляли шесть раз, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, украинские каратели выпустили 11 мин калибра 120 мм и более 30 гранат по населенным пунктам Докучаевск, Дзержинское, Ленинское, Коминтерново и Саханка. В Коминтерново вражеские снаряды пробили крышу одного дома, еще одно здание было разрушено.

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Сутками ранее украинские войска семь раз обстреляли ДНР, ранив жительницу Докучаевска.

Напомним, ВСУ ежедневно обстреливают мирные населенные пункты в независимых республиках, несмотря на достигнутое ранее соглашение о перемирии.

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Артобстрелы республик Донбасса
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