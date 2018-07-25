Среда, 25 Июля 2018 года
11:03:15 МСК

Экскурсионный автобус из Казани перевернулся в Тверской области

Происшествия

Пострадал один человек

Тверь, 25 июля 2018, 10:49 — REGNUM  Экскурсионный автобус, следовавший из Казани в Санкт-Петербург, перевернулся в Тверской области на 316-км трассы М-10 «Россия». В автобусе находились 40 пассажиров, сообщили ИА REGNUM в управлении МВД по региону.

Автобус съехал в кювет и перевернулся. Уточняется, что пострадал один человек, госпитализация ему не требуется. По предварительным данным, водитель автобуса заснул за рулем, что и стало причиной аварии.

Экскурсионной группе был оперативно предоставлен другой автобус, который и продолжил движение.

По данному факту СУ СКР по Тверской области проводит доследственную проверку.

Также проверку проводит и прокуратура Татарии.

«Предстоит выяснить принадлежность автобуса, обстоятельства происшествия, причины и условия, способствовавшие аварии. Предмет проверки — соблюдение требований законодательства при организации пассажирских перевозок», — отметили в надзорном ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, накануне в Воронежской области произошло столкновение двух автобусов на 487-м километре федеральной трассы М-4 «Дон». Автобусы следовали рейсами Липецк — Луганск и Москва — Донецк.

В результате ДТП пострадали четыре человека. Одной из пассажирок помощь оказали на месте аварии. Трое других, в возрасте от 28 до 65 лет, госпитализированы с черепно-мозговыми травмами.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аварии пассажирского автотранспорта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить