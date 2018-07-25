Экскурсионный автобус из Казани перевернулся в Тверской области

Тверь, , 10:49 — REGNUM Экскурсионный автобус, следовавший из Казани в Санкт-Петербург, перевернулся в Тверской области на 316-км трассы М-10 «Россия». В автобусе находились 40 пассажиров, сообщили ИА REGNUM в управлении МВД по региону.

Автобус съехал в кювет и перевернулся. Уточняется, что пострадал один человек, госпитализация ему не требуется. По предварительным данным, водитель автобуса заснул за рулем, что и стало причиной аварии.

Экскурсионной группе был оперативно предоставлен другой автобус, который и продолжил движение.

По данному факту СУ СКР по Тверской области проводит доследственную проверку.

Также проверку проводит и прокуратура Татарии.

«Предстоит выяснить принадлежность автобуса, обстоятельства происшествия, причины и условия, способствовавшие аварии. Предмет проверки — соблюдение требований законодательства при организации пассажирских перевозок», — отметили в надзорном ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, накануне в Воронежской области произошло столкновение двух автобусов на 487-м километре федеральной трассы М-4 «Дон». Автобусы следовали рейсами Липецк — Луганск и Москва — Донецк.

В результате ДТП пострадали четыре человека. Одной из пассажирок помощь оказали на месте аварии. Трое других, в возрасте от 28 до 65 лет, госпитализированы с черепно-мозговыми травмами.