В Казани экстренно сел самолет Boeing 738

Казань, , 10:34 — REGNUM В Казани совершил экстренную посадку пассажирский самолет Boeing 738, летевший из из аэропорта «Домодедово» в Горно-Алтайск. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарии.

ЧП произошло в среду, 25 июля, в международном аэропорту Казани. В пресс-релизе отмечается, что причиной экстренной посадки воздушного судна стало плохое самочувствие одного из пассажиров.

Отмечается, что самолет Boeing 738 продолжил рейс по маршруту в 3:13 мск.

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