Пятеро мужчин в Великобритании напали на 3-летнего ребенка

Вустер, Великобритания, , 10:34 — REGNUM Правоохранительные органы Великобритании обвинили пятерых мужчин в нападении на 3-летнего ребенка, сообщает 25 июля Associated Press.

Подозреваемые мужчины в возрасте от 22 до 41 лет обвиняются в причинении тяжких телесных повреждений ребенку: он получил ожоги после того, как был облит кислотой.

Напомним, мальчик подвергся нападению в торговом центре города Вустер, расположенного на западе Англии. Ребенок был экстренно госпитализирован. Мотивы преступления выясняются.

Читайте ранее в этом сюжете: В Непале арестовали двух французов, подозреваемых в педофилии