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Пятеро мужчин в Великобритании напали на 3-летнего ребенка

Происшествия

Мотивы пока не ясны

Вустер, Великобритания, 25 июля 2018, 10:34 — REGNUM  Правоохранительные органы Великобритании обвинили пятерых мужчин в нападении на 3-летнего ребенка, сообщает 25 июля Associated Press.

Подозреваемые мужчины в возрасте от 22 до 41 лет обвиняются в причинении тяжких телесных повреждений ребенку: он получил ожоги после того, как был облит кислотой.

Напомним, мальчик подвергся нападению в торговом центре города Вустер, расположенного на западе Англии. Ребенок был экстренно госпитализирован. Мотивы преступления выясняются.

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