От наводнения в Забайкалье пострадали более шести тысяч человек

Чита, , 10:25 — REGNUM Власти Забайкальского края в ходе встречи с сибирским полпредом Сергеем Меняйло обнародовали сегодня, 25 июля, уточнённые данные о масштабе наводнения, начавшегося в регионе в ночь на 8 июля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Всего за последние 18 дней было подтоплено 839 жилых домов, в которых проживает 6361 человек. Большая вода зашла в 60 населённых пунктов, расположенных на территории 15 муниципальных образований.

Губернатор Наталья Жданова сообщила полпреду, что в настоящее время первоочередная задача органов власти — жизнеобеспечение людей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, лишь спустя сутки после наводнения власти Забайкалья ввели режим ЧС. Пострадавшие утверждают, что не получали заранее уведомлений о возможном бедствии и не смогли к нему подготовиться. К примеру, многих пострадавших жителей Читы наводнение накрыло в ночь на 10 июля: в считаные часы вышедшая из берегов река Читинка подтопила дачные товарищества и кооперативы, поднявшись до окон жилых домов. Ущерб от наводнения в Забайкальском крае уже превысил один миллиард рублей.