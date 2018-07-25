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Жириновский: РФ не должна помогать Европе в случае пожаров и наводнений

Происшествия

«Никакой помощи зарубежью»

Жириновский: РФ не должна помогать Европе в случае пожаров и наводнений
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Жириновский

Москва, 25 июля 2018, 10:14 — REGNUM  РФ не должна помогать другим странам бороться с чрезвычайными ситуациями или природными катастрофами. Об этом журналистам заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июля.

«Пожары в Европе, все горит. Греция обратилась в Брюссель — не спасает, ничего не дает. А мы готовы», — возмутился Жириновский.

По его словам, власти РФ заняли неправильную позицию — в стране достаточно своих проблем и природных катаклизмов и нужно заниматься ими.

«Никому не помогать, у нас свои пожары, свои наводнения, поэтому никакой помощи зарубежью. Это позиция ЛДПР», — заявил депутат Госдумы.

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Лесные пожары — 2018
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