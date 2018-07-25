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В Югре горит почти 120 га леса, сообщили в МЧС

Происшествия

Большинство пожаров начинается во время грозы

В Югре горит почти 120 га леса, сообщили в МЧС
Шарль-Франсуа Добиньи. Лесной пожар. 1871

Ханты-Мансийск, 25 июля 2018, 10:13 — REGNUM  Общая площадь девяти природных пожаров в Югре составляет 118 га по состоянию на 25 июля, сообщила пресс-служба регионального МЧС России.

Один из крупнейших пожаров — на площади 50 га — возник после грозы в Кондинском районе. В настоящее время он локализован. Еще 45 га леса горит Сургутском районе. Отмечается, что пожары преимущественного низового типа в лесах с хвойными насаждениями.

Ранее в МЧС России по Югре предупредили об установлении класса повышенной пожарной опасности в одиннадцати муниципальных образованиях. Всего с начала 2018 года в регионе зарегистрировано 114 природных пожаров, 86 из которых произошли из-за грозы.

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Лесные пожары — 2018
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