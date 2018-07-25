Возросло число жертв взрыва газа в Петербурге

Санкт-Петербург, , 09:45 — REGNUM Количество погибших в результате взрыва газа в частном доме в пригороде Петербурга увеличилось: в больнице скончалась пострадавшая женщина. Таким образом, жертв взрыва теперь трое, в том числе ребенок.

Напомним, разгерметизация баллона с пропаном и взрыв образовавшейся газовоздушной смеси стали причиной трагедии в доме на улице Лермонтова в Красном Селе. При взрыве рухнула хозяйственная пристройка к дому, где находился баллон, а также часть дома.

На месте ЧП при разборе завалов были найдены тела двоих погибших: 10-летнего мальчика и пожилого мужчины. Еще двоих мужчин и женщину увезли на скорой помощи. Однако в больнице женщина скончалась.

Органами СКР по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»). Расследование продолжается.

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