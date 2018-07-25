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В Непале арестовали двух французов, подозреваемых в педофилии

Происшествия

Сексуальное насилие над несовершеннолетними наказывается 15 годами лишения свободы в Непале

В Непале арестовали двух французов, подозреваемых в педофилии
Василий Верещагин. Продажа ребенка-невольника (фрагмент). 1872

Катманду, 25 июля 2018, 09:48 — REGNUM  В Непале были арестованы два французских гражданина, подозреваемые в сексуальном надругательстве над несовершеннолетними, сообщает Europe1.

Полиция Катманду арестовала двух мужчин в возрасте от 38 до 42 лет, которые перевозили детей. При них были также обнаружены шоколад, еда и деньги.

Возраст детей колеблется от 10 до 14 лет. Власти утверждают, что один из подозреваемых уже был осужден во Франции за сексуальные нападения на несовершеннолетних и хранение детской порнографии.

Посольство Франции в Непале отказалось комментировать это дело и выразило «полную уверенность» в «независимом правосудии» со стороны Непала.

Непал стал популярным местом для «педофильного туризма». В последние годы за такие действия была проведена серия арестов иностранцев и вынесение приговоров. Сексуальное насилие над несовершеннолетними наказывается 15 годами лишения свободы в Непале.

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