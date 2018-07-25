В Черниговской области военнослужащий продавал части танков

Киев, , 09:28 — REGNUM Водитель-электрик из одной из воинских частей в Черниговской области продавал танковую защиту и боеприпасы, сообщает 24 июля «Укринформ».

Согласно сообщению, преступника задержала Служба безопасности Украины (СБУ) во время продажи семи элементов динамической защиты танков и четырех пачек патронов, общей стоимостью 3,5 тыс. гривен ($132). Задержанный обвиняется по статье «Похищение и присвоение военнослужащим боеприпасов и другого военного имущества», ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Читайте также: «Кулибины» из АТО: На Украине накрыли группу боевиков, торговавших оружием

Напомним, ранее в Днепропетровске (в 2016 году переименован в Днепр) был задержан 39-летний мужчина, который хранил в гараже гранаты и патроны. По словам задержанного, он ранее служил в Донбассе и боеприпасы привез оттуда.

Читайте ранее в этом сюжете: В Днепропетровске у бывшего боевика АТО изъяли боеприпасы