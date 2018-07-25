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В Черниговской области военнослужащий продавал части танков

Происшествия

А также боеприпасы

Киев, 25 июля 2018, 09:28 — REGNUM  Водитель-электрик из одной из воинских частей в Черниговской области продавал танковую защиту и боеприпасы, сообщает 24 июля «Укринформ».

Согласно сообщению, преступника задержала Служба безопасности Украины (СБУ) во время продажи семи элементов динамической защиты танков и четырех пачек патронов, общей стоимостью 3,5 тыс. гривен ($132). Задержанный обвиняется по статье «Похищение и присвоение военнослужащим боеприпасов и другого военного имущества», ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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Напомним, ранее в Днепропетровске (в 2016 году переименован в Днепр) был задержан 39-летний мужчина, который хранил в гараже гранаты и патроны. По словам задержанного, он ранее служил в Донбассе и боеприпасы привез оттуда.

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