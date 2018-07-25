Число жертв теракта на юге Сирии возросло до 38 человек

Эс-Сувейда, Сирия, , 09:23 — REGNUM В результате взрыва, который прогремел утром 25 июля в городе Эс-Сувейда на юге Сирии, погибли 38 человек. Ранее сообщалось о 30 жертвах теракта, устроенного террористом-смертником.

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Также, по данным полиции, ранения получили 30 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, утром 25 июля взрыв прогремел на рынке в городе Эс-Сувейда. Бомбу в действие привёл террорист. Ранее сирийские военные предотвратили ещё две атаки группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). До того как боевики успели привести взрывное устройство в действие, они были ликвидированы.

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