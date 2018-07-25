В Дагестане найдено тело одного из четверых человек, утонувших на Каспии

Махачкала, , 09:11 — REGNUM Спасатели нашли тело одного из утонувших вчера, 24 июля, в Каспийском море. Это 53-летний мужчина, сообщили 25 июля в пресс-службе республиканского управления МЧС. Поиски остальных трех человек продолжаются. По данным ведомства, к поисковым работам привлечены 66 человек и 13 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля в районе города Дербента пропали четыре человека — мужчина и трое детей в возрасте от семи до 14 лет. По данным Следственного комитета, они ушли утром купаться и к вечеру не вернулись. По факту проводится доследственная проверка.

Местные СМИ пишут о том, что море вчера штормило и купающихся накрыло большой волной. Также сообщается о том, что при шторме утонул еще один человек — приезжий из Северной Осетии. Его тело было найдено в полутора километрах от того места, где купались мужчина с детьми.

Читайте также: В Дагестане число утонувших на Каспии возросло до пяти