Взрывы в перуанской больнице из мести устроили брат и сестра

Лима, , 09:07 — REGNUM Жители Перу — мужчина и женщина — устроили взрывы в одной из частных клиник Лимы, намереваясь отомстить за смерть матери. Такова версия представителей Национальной полиции Перу, передает агентство EFE.

По версии следствия, 40-летний Ленин Бенитес и его сестра, 44-летняя Клаудия Бенитес, уложили взрывные устройства в два рюкзака. Один из рюкзаков они оставили на парковке возле больницы, второй — в подвале медицинской лаборатории.

Ранее брат Бенитесов посредством официальной жалобы обвинил администрацию учреждения в халатности, которая обернулась для его матери гибелью. Ответа мужчина не получил, после чего его брат и сестра предприняли атаку на больницу.

Первой версией взрывов была утечка бытового газа, однако правоохранители отвергли её. Организаторы нападения пострадали сами — они госпитализированы с тяжелыми травмами.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате двух взрывов в столице Перу погибли два человека. Еще по меньшей мере 20 человек ранены.

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