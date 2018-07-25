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Взрывы в перуанской больнице из мести устроили брат и сестра

Происшествия

Мать злоумышленников умерла, находясь в лечебном учреждении

Взрывы в перуанской больнице из мести устроили брат и сестра
Цитата из х/ф «Забриски пойнт». Реж. Микеланджело Антониони. 1970. США, Италия
Взрыв

Лима, 25 июля 2018, 09:07 — REGNUM  Жители Перу — мужчина и женщина — устроили взрывы в одной из частных клиник Лимы, намереваясь отомстить за смерть матери. Такова версия представителей Национальной полиции Перу, передает агентство EFE.

По версии следствия, 40-летний Ленин Бенитес и его сестра, 44-летняя Клаудия Бенитес, уложили взрывные устройства в два рюкзака. Один из рюкзаков они оставили на парковке возле больницы, второй — в подвале медицинской лаборатории.

Ранее брат Бенитесов посредством официальной жалобы обвинил администрацию учреждения в халатности, которая обернулась для его матери гибелью. Ответа мужчина не получил, после чего его брат и сестра предприняли атаку на больницу.

Первой версией взрывов была утечка бытового газа, однако правоохранители отвергли её. Организаторы нападения пострадали сами — они госпитализированы с тяжелыми травмами.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате двух взрывов в столице Перу погибли два человека. Еще по меньшей мере 20 человек ранены.

Читайте ранее в этом сюжете: В столице Перу взорвана больница, есть погибшие

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