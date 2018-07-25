В спорткомплексе Югры на ребёнка упали ворота

Югорск, Югра, , 09:17 — REGNUM В Югорске (ХМАО) за упавшие на школьника ворота для мини-футбола оштрафован директор спорткомплекса. Он заплатит 30 тыс. рублей за вред, причинённый незакреплённым спортивным инвентарём, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Установлено, что в мае 2018 года на 13-летнего мальчика, находившегося на футбольном поле спорткомплекса «Импульс», упали незакрепленные ворота для мини-футбола. Ребёнок получил травму, прошёл лечение в больнице.

Директор спорткомплекса привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ («Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов, повлекшие причинение вреда жизни или здоровью граждан»). Суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей. Администрация «Импульса» в итоге ворота закрепила, как и положено по всем требованиям и стандартам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, незакреплённые футбольные ворота травмируют, калечат и даже убивают детей в России не первый год, а ситуация не меняется. К примеру, в начале июля 2018 года на 160 тыс. рублей была оштрафована администрация села Горки на Ямале. В августе 2017 года ворота для мини-футбола упали на 12-летнего мальчика. Ребёнок получил открытую черепно-мозговую травму. Рейсом санавиации был доставлен в Салехардскую клиническую больницу, где ему была проведена операция.

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