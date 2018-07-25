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Штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды объявлено в Бурятии

Происшествия

В горах Восточного Саяна и Южного Байкала возможен мокрый снег

Штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды объявлено в Бурятии
Камиль Коро. Порыв ветра. 1870

Улан-Удэ, 25 июля 2018, 09:05 — REGNUM  Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды в Бурятии. Уже сегодня вечером, 25 июля, в регионе местами пройдут сильные дожди, ливни. Также возможен град, грозы со шквалистым усилением ветра до 24 метров в секунду. Температура может понизиться сразу на 10−15 градусов.

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском главке МЧС, ссылаясь на данные Бурятского гидрометцентра, в горах Восточного Саяна и Южного Байкала возможен мокрый снег. Спасатели просят жителей и гостей Бурятии соблюдать меры безопасности.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 20−21 июля на столицу Бурятии — город Улан-Удэ — обрушился мощный ливень. С 20 по 23 июля в городе действовал режим повышенной готовности. Такие меры пришлось предпринять в связи с объявленным штормовым предупреждением и повышением уровня воды в реках.

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Устраняя последствия непогоды, городские коммунальные службы работали в усиленном режиме.

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Напомним, непрекращающиеся дожди стали причиной наводнения в Забайкальском крае. В зону подтопления попали несколько десятков населённых пунктов. Ущерб уже превысил 1 млрд рублей.

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Сильные ливни и их последствия
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