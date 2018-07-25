Штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды объявлено в Бурятии

Улан-Удэ, , 09:05 — REGNUM Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды в Бурятии. Уже сегодня вечером, 25 июля, в регионе местами пройдут сильные дожди, ливни. Также возможен град, грозы со шквалистым усилением ветра до 24 метров в секунду. Температура может понизиться сразу на 10−15 градусов.

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском главке МЧС, ссылаясь на данные Бурятского гидрометцентра, в горах Восточного Саяна и Южного Байкала возможен мокрый снег. Спасатели просят жителей и гостей Бурятии соблюдать меры безопасности.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 20−21 июля на столицу Бурятии — город Улан-Удэ — обрушился мощный ливень. С 20 по 23 июля в городе действовал режим повышенной готовности. Такие меры пришлось предпринять в связи с объявленным штормовым предупреждением и повышением уровня воды в реках.

Читайте также: В Улан-Удэ из-за роста уровня рек ввели режим повышенной готовности

Устраняя последствия непогоды, городские коммунальные службы работали в усиленном режиме.

Читайте также: Город «поплыл»: в Улан-Удэ продолжают устранять последствия ливня

Напомним, непрекращающиеся дожди стали причиной наводнения в Забайкальском крае. В зону подтопления попали несколько десятков населённых пунктов. Ущерб уже превысил 1 млрд рублей.

Читайте также: Наводнение в Забайкалье: все новости