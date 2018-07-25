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Теракт на городском рынке Эс-Сувейды в Сирии унес жизни 30 человек

Происшествия

Одновременно были предотвращены еще два теракта

Эс-Сувейда, Сирия, 25 июля 2018, 08:58 — REGNUM  Атаковавший городской рынок Эс-Сувейды на юге Сирии террорист-смертник унес с собой жизни 30 человек, заявил источник в полиции. Об этом 25 июля сообщает РЕН-ТВ.

Отмечается, что одновременно военнослужащие Сирийской арабской армии сумели пресечь еще две атаки террористов из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), устранив их до подрыва устройств.

Ранее в сирийском городе Манбидж во время проведения акции против политики Турции прогремел мощный взрыв, один человек погиб, трое получили ранения.

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