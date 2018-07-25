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Морские волны высотой до 6 метров угрожают прибрежным территориям Индонезии

Происшествия

Служба прогнозирует, что экстремальный волновой пик произойдет 24-25 июля

Морские волны высотой до 6 метров угрожают прибрежным территориям Индонезии
Большая волна в Канагаве

Джакарта, 25 июля 2018, 08:43 — REGNUM  Морские волны высотой до шести метров угрожают территории Индонезии, сообщает Antaranews.

Согласно руководителю отдела по связи с общественностью Службы метеорологии, климатологии и геофизики Хари Тьятмико, волны не утихнут до четверга, 26 июля.

Волны высотой 4−6 метров ожидаются в северных водах Сабанга, в северных водах Аче, в западных водах острова Ментавай, в западных водах Лампунга, в Южном Сандайском проливе, в районе Суматры, в южных водах Бантен, в южных водах Явы, в южных водах острова Бали.

Служба прогнозирует, что экстремальный волновой пик произойдет 24−25 июля, а волны высотой 2−3 метра все еще будут встречаться до 28 июля 2018 года.

Жители Бали наблюдали, как высокие волны накрывали множество зданий в районе пляжа Паданг Галак, Денпасар, Бали, в среду, 25 июля. Деятельность порта Санур и порта Падангбай приостановлена.

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