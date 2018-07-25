Водная блокада калининградского курорта: запрещено поливать и мыть авто

Калининград, , 08:45 — REGNUM В Калининградской области прокуратура инициировала проверку по факту масштабных перебоев с водой в курортном городе Зеленоградске.

Уже несколько дней сотни зеленоградцев и гостей города остаются без воды. Местные власти ввели почасовую подачу воды в квартиры горожан, а также прибегли к жестким мерам экономии.

В частности, в городе отключены автомойки. Кроме того, власти организовали патрули, которые пресекают поливы огородов из централизованной системы водоснабжения.

«В связи с ограничением подачи холодного водоснабжения в многоквартирные дома города Зеленоградска прокуратурой района организованно проведение проверки в отношении администрации муниципального округа и организации, которая осуществляет холодное водоснабжение — ООО «Зеленоградская вододобыча», — цитируют «Вести-Калининград» старшего помощника прокурора Зеленоградского района Владислава Позднякова.

По данным администрации города, в настоящее время трудности с водоснабжением имеют более 20 многоквартирных домов. Большинство домов — довоенной постройки, не оборудованные системой водоподъема.

Причину водной блокады зеленоградские чиновники видят в том, что «люди слишком активно используют воду» из-за устоявшейся аномальной жары.

«Идет большой водоразбор, — цитирует «Комсомолка в Калининграде» и.о. главы администрации Зеленоградска Руслана Андронова. — Поливают свои участки. Ну, просим же — ну не надо уже так. Когда одним не хватает, а другие рядом стоят и поливают».

Вместе с тем в администрации уточнили, что накануне курортного сезона в Зеленоградске вышли из строя две скважины.

Еще одна причина перебоев с водой, по мнению зеленоградцев, состоит в том, что в последние годы курорт чрезвычайно расстроился, однако многоэтажные дома «сажают» на старые коммуникации, которые не справляются с подкачкой воды.

«Настоятельно рекомендуем администрации округа провести анализ выполнения условий по техническому присоединению девяти новых объектов, введённых в эксплуатацию в этом году, а также обоснованность выдачи разрешений по техническому присоединению за последние три года», — обратился к муниципальным чиновникам региональный вице-премьер Александр Торба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что жители Зеленоградска начали массово жаловаться на перебои с водой в Instagram губернатору Калининградской области Антону Алиханову.

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