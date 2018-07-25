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В Мексике вновь убивают журналистов

Происшествия

В этот раз сразу два репортера были убиты в несвязанных между собой инцидентах

Мехико, 25 июля 2018, 08:28 — REGNUM  В Мексике в результате нападения преступников были убиты два журналиста, сообщает 25 июля Al Jazeera.

Репортеры погибли в несвязанных друг с другом инцидентах. В настоящее время расследование под свой контроль взяла Генеральная прокуратура.

Один из убитых журналистов ранее подвергался насилию и незаконному аресту со стороны сотрудников правопорядка.

Напомним, Мексика является одним из самых криминальных государств в мире. Уровень убийства журналистов здесь один из самых высоких на планете. С начала 2018-го было убито восемь репортеров.

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