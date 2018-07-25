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Украинские каратели из минометов обстреляли железнодорожную станцию в ЛНР

Происшествия

ВСУ ежедневно нарушают режим тишины

Луганск, 25 июля 2018, 08:02 — REGNUM  ВСУ три раза обстреляли Луганскую Народную Республику (ЛНР) за сутки 24 июля, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, украинские каратели обстреляли село Калиновка и железнодорожную станцию Марьевка из минометов калибра 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия.

Сутками ранее ВСУ обстреляли из гранатометов село Желобок.

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Напомним, в Донбассе действует «хлебное» перемирие, которое украинские войска используют для того, чтобы подтянуть военную технику и живую силу к линии фронта. Также ВСУ продолжают обстреливать независимые республики, несмотря на режим тишины. Так, ранее в Донецкой Народной Республике украинские каратели ранили девушку.

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