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Грузовик протаранил машину ведущей «Дома-2» на МКАД

Происшествия

Обошлось без серьезных травм

Москва, 25 июля 2018, 07:55 — REGNUM  Ведущая «Дома-2» Ольга Бузова угодила в аварию на МКАД, когда возвращалась на съемки после ужина в своём ресторане, передает издание Super.

Доехать до телестройки ведущая не смогла, так как ее Mercedes протаранил грузовик, следующий за машиной. В результате ДТП девушка получила небольшие ушибы, а ее легковушке потребуется серьезный ремонт.

После аварии на место прибыли сотрудники ДПС. Им предстоит установить обстоятельства происшествия.

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Дорожно-транспортные происшествия
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