Пострадавший в Эймсбери рассказал, как подарил подруге флакон с «духами»

Лондон, , 07:54 — REGNUM Британец Чарли Роули, пострадавший от отравления сильнодействующим веществом в Эймсбери, не смог рассказать, где именно нашел флакон с ядом, который позже подарил своей подруге Дон Стёрджес. Об инциденте мужчина рассказал британскому телеканалу ITV.

Роули пояснил, что нашел коробку в обертке и предположил, что в ней находятся духи. При этом мужчина заявил, что не помнит место, где была сделана находка.

Коробка несколько дней пролежала в доме Роули в Эймсбери, после чего он преподнес её в дар Стёрджес. Флакон, отмечает мужчина, был заполнен маслянистой жидкостью, по запаху не похожей на духи.

Стёрджес распылила жидкость из флакона на запястье. Примерно через 15 минут она пожаловалась Роули на головную боль и недомогание и отправилась «полежать в ванне».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным британской полиции, 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес 4 июля были обнаружены в Эймсбери без сознания. Предполагается, что они отравились тем же веществом, что и бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Роули и Стерджесс доставили в больницу в Солсбери, где женщина скончалась 8 июля. Мужчина был выписан из больницы 20 июля.

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