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Количество жертв прорыва плотины в Лаосе превысило 40 человек

Происшествия

Ещё сотни числятся пропавшими без вести

Вьентьян, 25 июля 2018, 07:46 — REGNUM  В Лаосе растёт число погибших в результате прорыва плотины. По последним данным, спасатели обнаружили тела 28 жертв техногенной катастрофы. Об этом говорится в сообщении лаосской волонтерской группы в социальной сети Facebook.

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Официальных данных о количестве погибших пока не поступало. Пропавшими без вести в результате наводнения на сегодня числятся почти 200 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, дамбу на строящейся гидроэлектростанции в районе Санамсай в провинции Аттапы прорвало вечером 23 июля. Мощный поток воды хлынул на близлежащие районы, снося всё на своём пути. Всего вылилось 5 млрд кубометров воды. Затопленными оказались шесть деревень, разрушены свыше тысячи домов. Без крова остались более 6,5 тыс. человек. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.

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Наводнения
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