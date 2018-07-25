Топ-менеджер «Ангарской нефтехимической компании» сгорел заживо на даче

Ангарск, Иркутская область, , 07:50 — REGNUM Трагедия произошла с топ-менеджером «Ангарской нефтехимической компании« Николаем Казаковым на собственной даче в садоводстве Архиреевка-4 Усольского района Иркутской области. По данным weacom.ru, спустя некоторое время после того, как мужчина вместе с семьей приехал на дачу, очевидцы в новое время увидели на его участке пламя.

В региональном СУ СК РФ информацию подтвердили, пояснив, что известие получили накануне утром, 24 июля, от жены погибшего. Прибыв на улицу Четвертая в садоводстве, оперативники обнаружили сильно обгоревшее тело 42-летнего мужчины.

Установление причин смерти ещё не завершено, не исключают самоубийство. Известно, что Николаю Казакову было 43 года он — уроженец Ангарска, занимал пост директора завода масел.