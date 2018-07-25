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Топ-менеджер «Ангарской нефтехимической компании» сгорел заживо на даче

Происшествия

Обстоятельства смерти выясняет СУ СК РФ по Иркутской области

Топ-менеджер «Ангарской нефтехимической компании» сгорел заживо на даче
Цитата из х/ф «На следующий день». Реж. Николас Мейер. 1983. США
Сгоревший заживо

Ангарск, Иркутская область, 25 июля 2018, 07:50 — REGNUM  Трагедия произошла с топ-менеджером «Ангарской нефтехимической компании« Николаем Казаковым на собственной даче в садоводстве Архиреевка-4 Усольского района Иркутской области. По данным weacom.ru, спустя некоторое время после того, как мужчина вместе с семьей приехал на дачу, очевидцы в новое время увидели на его участке пламя.

В региональном СУ СК РФ информацию подтвердили, пояснив, что известие получили накануне утром, 24 июля, от жены погибшего. Прибыв на улицу Четвертая в садоводстве, оперативники обнаружили сильно обгоревшее тело 42-летнего мужчины.

Установление причин смерти ещё не завершено, не исключают самоубийство. Известно, что Николаю Казакову было 43 года он — уроженец Ангарска, занимал пост директора завода масел.

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