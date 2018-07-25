В столице Перу взорвана больница, есть погибшие

Лима, , 07:40 — REGNUM По меньшей мере 20 человек получили ранения, двое — смертельные в результате подрыва больницы в Лиме — столице Перу, передает 25 июля издание Peru Reports со ссылкой на полицию.

Начальник столичного управления полиции генерал Гастон Родригез сообщил, что сработали два устройства: один взрыв произошел на парковке, второй — в лаборатории. Бомбы находились в сумках, оставленных неизвестными.

Полицейские полагают, что причастные к взрывам могут находиться в числе пострадавших. В настоящее время власти страны предпринимают усилия для установления всех обстоятельств происшествия.

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