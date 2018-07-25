Новосибирские спасатели начали поиск пропавшего самолета «Cirrus»

Новосибирск, , 07:12 — REGNUM В Новосибирской области начаты поиски легкомоторного самолета «Cirrus», который утром 25 июля вылетел с аэропорта «Северный» в городе Новосибирск, но в конечный пункт назначения — аэропорт города Томск — в установленное время не прибыл. Как сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МЧС РФ по Новосибирской области, в настоящее время поиски ведутся на береговой линии на акватории р. Обь от н. п. Мочище Новосибирского района до н. п. Пристань-Почта Колыванского района.

«В готовности к вылету и проведению поисковых работ МИ-8 шесть человек. Организовано взаимодействие, информационный обмен со спасательным авиационным центром Новосибирска, ЕДДС, старостами, пожарно-спасательными подразделениями Колыванского района. В УФСБ по Новосибирской области дана заявка, по определению местонахождению сигнала сотового телефона пилота пропавшего самолёта. В готовности к выдвижению в предположительный район крушения и поиска оперативные группы администрации, ОГ ПСГ, Колыванского района», — уточнли в ведомстве.

Подробностей происшествия пока не сообщается, информация уточняется. Со слов охраны аэропорта «Северный» известно, что самолет взлетел в 06:10 (местн) 25 июля, и проследовал в направлении н. п. Мочище.