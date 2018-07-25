В Екатеринбурге горел роддом

Екатеринбург, , 06:36 — REGNUM В Екатеринбурге ночью 25 июля загорелось подвальное помещение роддома горбольницы №40. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в свердловском управлении МЧС.

Из здания срочно эвакуировали 170 человек. Среди них — 49 детей и 86 пациенток. Возгорание было найдено с помощью пожарной сигнализации. С огнём, который охватил два квадратных метра, справились за 11 минут.

Причину пожара выясняют. А пациентки и дети после тушения огня и проверки здания смогли вернуться в свои палаты.