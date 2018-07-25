В Туве пытаются предотвратить вспышку сибирской язвы

Кызыл, , 06:31 — REGNUM В Барун-Хемчикском районе Тувы проводятся карантинные мероприятия для предотвращения вспышки сибирской язвы.

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, 24 июля глава Тувы Шолбан Кара-оол по телефону обсудил ситуацию с руководителем Роспотребнадзора России Анной Поповой. По его словам, разговор получился содержательным.

«Она (Анна Попова) подтвердила правильность наших действий и мероприятий против угрозы сибирской язвы и заверила во всяческой поддержке, в том числе по приобретению соответствующих вакцин», — прокомментировал Кара-оол.

Он подчеркнул, что в настоящее время в ситуации «ничего катастрофического нет»:

«Обнаружены признаки сибирской язвы у двух граждан. Мы имеем лишь предварительные анализы. Поэтому мы сейчас предпринимаем все меры, чтобы закупорить эту проблему, уничтожить её, насколько это возможно».

Шолбан Кара-оол также напомнил, что именно в этом районе в 1934 году была вспышка сибирской язвы.

В Барун-Хемчикский район направлена оперативная группа во главе с ветеринарным врачом. По данным властей Тувы, состояние заболевших улучшается.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 23 июля стало известно, что в Барун-Хемчикском районе двое мужчин после забоя крупного рогатого скота были госпитализированы с подозрением на сибирскую язву. Не дожидаясь подтверждения диагноза, в районе ввели карантинные мероприятия. В том числе введён запрет на передвижение скота, временно запрещён забой скота, продажа мяса на ярмарках.

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