Реки Забайкалья вновь выходят из берегов

Чита, , 06:33 — REGNUM В Забайкалье после возобновившихся дождей вновь обострилась обстановка с наводнением. За последние сутки уровни воды большинства рек поднялись от 3 до 57 сантиметров, сообщает сегодня, 25 июля, ИА «Чита.ру» со ссылкой на управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В частности, на 16−97 сантиметров подтоплены поймы реки Шилка в Шилкинском и Сретенском районах, река Витим возле села Неляты поднялась на 133 сантиметра, у села Кокуй уровень реки Онон стал выше на 190 сантиметров, в Кыринском и Ононском районах — на 37−81 сантиметр, уровень реки Кыра у села Кыра вырос на 64 сантиметра.

Также подтоплены поймы реки Борзя в Борзинском районе, Ага и Хойто-Ага — в Агинском и другие.

В Чите сегодня, 25 июля, в течение суток ожидается подъём уровня воды на реке Ингода (на 20−25 сантиметров). По данным синоптиков, в ближайшие двое суток на большинстве рек Забайкальского края будет преобладать подъём уровней воды на 10−50 сантиметров. Горожан просят соблюдать меры безопасности и быть готовыми к эвакуации (в Чите развернуто 8 пунктов временного размещения в школах №5, 6, 9, 17, 19, 25, 45, 52).

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Забайкальском крае началось 8 июля: после месяца проливных дождей реки вышли из берегов, подтопив тысячи домов и приусадебных участков, разрушив дороги и мосты. Пострадавшими стали более пяти тысяч человек. Ущерб от разгула стихии уже превысил один миллиард рублей.