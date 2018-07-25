Выгорело всё под ноль: на Южном Урале пятеро детей остались без крова

Копейск, Челябинская область, , 06:01 — REGNUM Семья с пятью детьми осталась без крыши над головой после пожара в поселке Потанино (Копейский городской округ, Челябинск), передает «Телефакт».

Пожар произошел утром 24 июля на улице Рахманинова. Дом сильно пострадал от пламени: большие повреждения получили кровля, перекрытия, окна, двери и стены. В доме практически не осталось мебели.

Люди в результате ЧП не пострадали, но теперь у них ничего не осталось из вещей.

Комментируя случившееся, глава семьи сказала, что спастись удалось, поскольку все домочадцы «быстро выскочили на улицу».

«Выгорело всё под ноль, — объяснила женщина. — У нас нет ничего, будем благодарны за любую помощь».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 июля в Агаповском районе (Челябинская область) при пожаре погибли двое детей: они оказались дома одни, когда загорелись дом и пристрой к нему.

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