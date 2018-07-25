Среда, 25 Июля 2018 года
08:12:02 МСК

Выгорело всё под ноль: на Южном Урале пятеро детей остались без крова

Происшествия

Семья из Потанино будет рада любой помощи

Копейск, Челябинская область, 25 июля 2018, 06:01 — REGNUM  Семья с пятью детьми осталась без крыши над головой после пожара в поселке Потанино (Копейский городской округ, Челябинск), передает «Телефакт».

Пожар произошел утром 24 июля на улице Рахманинова. Дом сильно пострадал от пламени: большие повреждения получили кровля, перекрытия, окна, двери и стены. В доме практически не осталось мебели.

Люди в результате ЧП не пострадали, но теперь у них ничего не осталось из вещей.

Комментируя случившееся, глава семьи сказала, что спастись удалось, поскольку все домочадцы «быстро выскочили на улицу».

«Выгорело всё под ноль, — объяснила женщина. — У нас нет ничего, будем благодарны за любую помощь».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 июля в Агаповском районе (Челябинская область) при пожаре погибли двое детей: они оказались дома одни, когда загорелись дом и пристрой к нему.

Читайте ранее в этом сюжете: В Челябинской области пожар погубил двоих маленьких детей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары в жилых домах
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить