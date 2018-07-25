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Погибшая в перестрелке в Лос-Анджелесе была смертельно ранена полицейскими

Происшествия

Причину смерти установила экспертиза

Вашингтон, 25 июля 2018, 05:45 — REGNUM  Погибшая при перестрелке в магазине Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США) женщина была ранена полицейскими, передает телеканал CBS.

Причину смерти установила экспертиза, уточнил глава полиции Лос-Анджелеса Майкл Мур. В ходе расследования выяснилось, что она скончалась именно от пуль полицейских.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, женщина погибла 22 июля: ее захватил в заложники вооруженный мужчина, намеревавшийся забаррикадироваться в торговом помещении магазина, скрываясь от преследования полиции.

Началась перестрелка, и женщину ранило пулями, от которых она скончалась. Теперь, в ходе экспертизы, выяснилось, что ее убили именно пули полиции.

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Происшествия в США
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