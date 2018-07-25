СК РФ: владелец «Зимней вишни» сэкономил на противопожарной системе 7 млн

Кемерово, , 05:25 — REGNUM На противопожарной системе в ТРЦ «Зимняя вишня» сэкономили 7 млн рублей. Об этом исполняющий обязанности заместителя руководителя главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации генерал-майор юстиции Сергей Голкин рассказал «Коммерсанту».

"Представители «Системного интегратора» предложили Богдановой (генеральный директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (владелец ТРЦ) Юлия Богданова — прим. ИА REGNUM ) заключить несколько дополнительных соглашений, чтобы привести в порядок противопожарную систему, установленную в «Зимней вишне» ещё до них. Но Богданова, как было установлено, решила сэкономить порядка 7 млн рублей. В результате, когда началось возгорание, система автоматического водяного пожаротушения не сработала, порошкового на четвертом и пятом этажах здания и вовсе не было, а пожарная сигнализация не была подключена, — рассказал Голкин. — Пытаясь спастись от огня и дыма, люди, находившиеся на четвертом этаже ТРЦ, бросились к пожарным выходам, однако они оказались заблокированы. Одна из дверей, например, была закрыта на велосипедный замок в виде тросика. Результат экономии, небрежности при исполнении своих служебных обязанностей и халатности — 60 погибших».

Сергей Голкин заявил, что расследование дела будет продолжено и не исключил, что в нём появятся новые фигуранты, «в том числе из чиновников, дававших разрешения на строительство и эксплуатацию ТРЦ».

По его словам, в ближайшее время обвинение в окончательной редакции будет предъявлено семи лицам, в том числе пожарному Сергею Генину, управляющей ТРЦ Надежде Судденок, гендиректору Кемеровского кондитерского комбината Юлии Богдановой, руководителю компании «Системный интегратор» Игорю Полозиненко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово, унесший жизни 60 человек, произошёл 25 марта. По уголовным делам, возбуждённым после трагедии, в качестве фигурантов в настоящее время проходят 11 человек.

14 июля здание «Зимней вишни» в Кемерово начали сносить. На его месте должен появиться сквер, но его возведение региональные власти отложили как минимум на год. Тем временем, потерпевшие по делу ТРЦ требуют остановить снос. Они считают, что после его этого невозможно будет произвести новые экспертизы или повторить уже проделанные.

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