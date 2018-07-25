В Киеве внедорожник насмерть сбил ребенка. Водитель попытался сбежать

Киев, , 01:03 — REGNUM В центре Киева автомобиль Hummer сбил девочку и протащил ее около 50 метров, сообщил сервис dtp.kiev.ua 24 июля на странице в социальной сети Facebook.

«Внедорожник «летел» на красный свет. В это время дорогу переходила мать с ребенком. Неадекватный водитель сбил ребенка, протащив ее более 50 метров. Девочка умерла в скорой», — отметили очевидцы.

Сразу после аварии водитель снял номера и попытался удрать, однако был задержан полицией.

В последние дни на Украине произошло несколько крупных ДТП. В двух из них — в Житомирской и Николаевской областях погибли 15 человек.

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