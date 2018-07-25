Суд оставил под арестом принадлежащие Маркелову активы на 1,5 млрд

Москва, , 00:57 — REGNUM Мосгорсуд признал законным арест акций на 1,5 млрд рублей в рамках уголовного дела экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова, который обвиняется в получении взятки в крупном размере.

Таким образом, апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, сообщает РАПСИ.

Обеспечительный арест продлен в отношении 2170 акций АО «Памашъяльский каменный карьер». По версии следствия, активы принадлежат Маркелову через подставных лиц. Оценочную стоимость акций уточнил представитель предприятия.

Компания «Памашъяльский каменный карьер», согласно данным Единого госреестра юридических лиц, зарегистрирована в 2002 году в поселке Горняк Сернурского района, уставный капитал 2,96 тыс. рублей. Компания занимается добычей и первичной обработкой декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев. Директор компании — Владимир Евсеев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 8 июня были завершены следственные действия по уголовному делу Маркелова. Задержан бывший глава республики в апреле 2017 года. По данным следствия, Маркелов, являясь экс-главой Марий Эл, получил через доверенное лицо главу компании «Телекомпания 12 регион» Наталию Кожанову от учредителя фабрики ОАО «Акашевская» и экс-депутата Госсобрания республики Николая Криваша в качестве взятки более 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса. Кроме того, Маркелову вменяется незаконное приобретение и хранение боеприпасов, а также злоупотребление должностными полномочиями.

В настоящее время обвиняемые и их защитники изучают материалы дела, Маркелов и глава «Телекомпании 12 регион» — в СИЗО, а Криваш — так и продолжает скрываться. Ранее он был объявлен в международный розыск и арестован заочно.

С делом экс-главы республики в одно производство объединено уголовное дело в отношении экс-главы марийского Минсельхоза Ираиды Долгушевой. Она, по версии следствия, предоставляла заведомо ложную информацию от минсельхоза республики в интересах Криваша, что позволило Маркелову получить взятку в особо крупном размере.

Ни один из обвиняемых не признает вину.

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