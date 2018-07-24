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Полиция Одессы расследует массовое отравление детсадовцев

Происшествия

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия

Полиция Одессы расследует массовое отравление детсадовцев
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Детский сад

Одесса, Украина, 24 июля 2018, 23:49 — REGNUM  Полиция начала расследование отравления полусотни детей в детском саду №135, сообщили 24 июля в пресс-службе ведомства.

В данный момент в больнице остаются двое детей. Врачи диагностировали у них острый гастроэнтероколит.

Вчера, 23 июля, в социальных сетях появилась информация об отравлении шаурмой пятидесяти детей, семнадцать из которых оказались в больнице.

Напомним, 18 июля в детском лагере «Орленок», который находится на временно подконтрольной Украине территории ДНР, отравилось 80 человек, из них 68 детей.

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