Взрыв газа в Петербурге: двое погибших, трое раненых, возбуждено дело

Санкт-Петербург, , 23:21 — REGNUM В результате взрыва газа в Красном Селе под Петербургом погибли два человека, еще трое госпитализированы в больницы города. Эту информацию официально сообщило Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу.

По данным ведомства, вечером 24 июля в частном доме в Красносельском районе произошла разгерметизация газового баллона.

«В результате произошла утечка газа, которая повлекла вспышку газо-воздушной смеси, впоследствии чего произошло разрушение указанного дома», — пояснили предварительные причины трагедии в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Тела двух жертв были найдены на месте происшествия, их личности устанавливаются. Еще три человека отправлены в городские больницы, где им оказывается медицинская помощь. В СКР не подтвердили, но и не опровергли информацию СМИ о том, что один из погибших — ребенок.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

В эти минуты продолжается осмотр места происшествия следователями, криминалистами, сотрудниками ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, специалистом в сфере судебной медицины.

Напомним, это уже второй взрыв газового баллона в Петербурге за последние дни, обернувшийся гибелью двух человек. Возможно, это произошло, в том числе, из-за очень жаркой погоды, установившейся в городе — около 30 градусов выше нуля.

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